Redondo sobre la declaració d'Errejón: "La ciutadania es mereix coherència i respecte"

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha considerat que "la ciutadania es mereix coherència i respecte" en relació amb la declaració aquest dijous davant el jutge de l'exportaveu parlamentari de Sumar Íñigo Errejón per un presumpte delicte d'agressió sexual.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest dijous després de mantenir una reunió amb la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat al Districte Administratiu de Barcelona, en les quals ha fet una crida a la "coherència".

"Demanem coherència a qualsevol servidor públic. No es pot, crec jo, mantenir públicament una actitud o defensar la igualtat i el feminisme i no obstant això tenir unes actituds personals completament al marge del que és la manera de pensar que un té", ha afirmat.

Redondo ha insistit que cal respectar els processos judicials i, alhora, estar amb les víctimes: "Nosaltres estem sempre preocupades pel benestar de les dones".

Creu que, "malauradament, molts homes no han desterrat el masclisme de la seva autèntica personalitat" i espera que aquest procés judicial permeti satisfer les presumptes víctimes i contribueixi a l'avenç social per erradicar tots els masclismes i formes de violència masclista.

"El masclisme és estructural, el masclisme no entén d'ideologies moltes vegades, no entén de formes de ser al món, no entén de professions, no entén d'economies, no n'entén perquè és una cultura amb la qual convivim des de fa milers d'anys", ha afegit.