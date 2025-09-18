Redondo crida a crear una "aliança internacional feminista"

Assenyala la "responsabilitat històrica" de les dones en l'actualitat
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha cridat a crear una "aliança internacional feminista" entre administracions i societat civil per poder materialitzar, textualment, grans passos endavant en la igualtat de gènere.
Ho ha dit aquest dijous durant la seva participació en el Fòrum Beijing+30, que commemora el 30è aniversari de la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, que es va celebrar a Pequín (Xina) el setembre del 1995.
Redondo ha explicat que ha de ser l'objectiu del moviment feminista per fer front a les forces contràries: "Si no ens reforcem, ens guanyaran aquesta batalla".
Ha assegurat que "hi ha molt per fer, queden molts objectius a assolir" i ha afegit que hi ha moltes batalles en l'àmbit internacional que el feminisme ha de donar.
"No ens podem resignar, és perdre la batalla. No podem fer passos enrere. Necessitem grans passos endavant", ha apuntat.
La ministra ha destacat que les dones tenen una "responsabilitat històrica" en l'actualitat davant els canvis que hi ha en la societat.
"No podem no actuar, és la nostra responsabilitat com a dones, generacional" i ha demanat alçar la veu i que el moviment feminista s'autoreforci davant les amenaces que té.
PREOCUPACIÓ
Redondo ha recordat que en la Conferència del 1995 les dones "hi anaven amb alegria" i ha lamentat que en la d'aquest any hi aniran amb preocupació, per la qual cosa ha demanat fer una reflexió.
Ha apuntat que no és que el feminisme no hagi assolit objectius importants: "Hi ha hagut avenços importants, especialment en l'àmbit europeu".
"Si mirem xifres d'on venim ens podem sentir moderadament satisfetes en qüestions com la lluita contra la violència de gènere", ha dit, i ha comparat els 28 feminicidis que hi ha hagut aquest any a Espanya amb la mitjana d'entre 70 i 80 que hi havia a principis de segle.
També ha destacat els "avenços en diferents bretxes" com la laboral, la salarial o la de les pensions, tot i que ha lamentat que en la bretxa de cures s'ha avançat molt poc, segons ella.