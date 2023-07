Redeia guanya 354,3 milions d'euros en el primer semestre, un 2,4% menys

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Redeia va obtenir un benefici net de 354,3 milions d'euros en el primer semestre de l'any, la qual cosa representa una caiguda del 2,4% pel que fa al mateix període de l'exercici anterior, va informar la companyia.

Els ingressos del grup al que pertany Red Eléctrica de España (xifra de negoci i resultats de societats participades) van ascendir a 1.063,9 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any, un 3,2% per sobre de la xifra registrada de gener a juny de 2022, gràcies a l'impuls dels negocis de diversificació.

El lleuger descens dels ingressos del negoci regulat a Espanya - a causa de l'aplicació dels ajustos retributius derivats de les ordres definitives de tarifes de 2016 a 2019 - es va veure compensat en gran manera pel bon acompliment de les operacions internacionals de transport d'electricitat.

Així, els ingressos de Redinter, la filial que gestiona tot el negoci al Perú, Xile i el Brasil, van pujar un 21,2% per sobre dels registrats fa un any degut a, fonamentalment, l'impuls del servei a Xile i el Perú, a treballs per compte de tercers i a aquest efecte favorable del tipus de canvi. També hi va contribuir la incorporació de nous actius al Brasil i el bon resultat de la societat co - participada Transmisora Eléctrica Norte (TEN) a Xile.

Per la seva banda, l'aportació del negoci de telecomunicacions va elevar els seus ingressos un 14,7%, gràcies a l'aportació de les filials satelital i de fibra òptica.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup presidit per Beatriz Corredor es va situar a finals de juny en els 789,3 milions d'euros, un 0,6% més que en el mateix període de l'exercici anterior.

A aquesta xifra hi van contribuir els esforços realitzats per Redeia en matèria d'eficiència, la bona evolució de la xifra de negoci i l'aportació de les societats participades en el perímetre de Redinter. El resultat net d'explotació (Ebit) va assolir els 527,6 milions d'euros, un 0,7% superior.

Pel que fa al deute financer net, va tancar el primer semestre de l'any en els 4.312,7 milions d'euros, un 6,9% inferior als registrats en el mateix període de l'exercici anterior.

Aquesta disminució es va deure, principalment, a l'emissió el passat mes de gener d'un bo híbrid verd de 500 milions d'euros amb un cupó del 4,625% recollida en el patrimoni net del grup. La positiva generació de flux de caixa també va afavorir aquesta evolució d'aquest indicador.