Recuperem ERC no aconsegueix els avals suficients per optar a la direcció del partit

BARCELONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Recuperem ERC, vinculada al Col·lectiu Primer d'Octubre, no ha aconseguit els poc més de 400 avals necessaris per optar a la direcció del partit en el congrés del pròxim 30 de novembre, i ha assegurat haver patit "obstacles" de la formació i d'altres candidats.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que la seva candidatura "ha patit diferents obstacles per part d'alguns òrgans del partit i d'altres candidatures", i ha lamentat que la comissió de garanties trigués 12 dies a resoldre una impugnació presentada per Militància Decidim.

D'aquesta manera, ha denunciat l'objectiu del partit d'eliminar del procés l'única candidatura no oficialista i han fet una crida a "abstenir-se i no donar suport" a cap de les que sí han aconseguit els avals per optar a l'Executiva Nacional.