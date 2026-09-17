Publicat 17/09/2026 18:08

Recuperades l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada (Barcelona) després de 7 hores sense servei

Archivo - Dos trens a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -

Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat el servei aquest dijous cap a les 17.30 hores entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona) després d'una incidència a la infraestructura que ha aturat els combois durant unes 7 hores, segons informa Rodalies a X.

La incidència s'ha produït cap a les 10.00 hores i l'R2 i l'R2 Nord han circulat en sentit nord entre Maçanet-Massanes (Girona) i Montcada i Reixac, i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu.

Quant a l'R11, els combois han prestat servei entre Cervera de la Marenda - Portbou (Girona) i Granollers Centre i s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.

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