Recuperades l'R2, l'R2 Nord i l'R11 entre Sant Andreu i Montcada (Barcelona) després de 7 hores sense servei

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat el servei aquest dijous cap a les 17.30 hores entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona) després d'una incidència a la infraestructura que ha aturat els combois durant unes 7 hores, segons informa Rodalies a X.
La incidència s'ha produït cap a les 10.00 hores i l'R2 i l'R2 Nord han circulat en sentit nord entre Maçanet-Massanes (Girona) i Montcada i Reixac, i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu.
Quant a l'R11, els combois han prestat servei entre Cervera de la Marenda - Portbou (Girona) i Granollers Centre i s'ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.