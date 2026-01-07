Es recupera l'R4 després de la interrupció entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig (Barcelona)

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La línia R4 de Rodalies ha recuperat totalment la circulació en tots dos sentits després de l'avaria en la senyalització a l'estació de Montcada Bifurcació (Barcelona) que l'ha interromput entre aquesta estació i Fabra i Puig (Barcelona) des d'aquest dimecres a les 6.45 hores fins a les 9.40 hores.
Durant la incidència s'ha ofert dos trens per hora i sentit i s'ha fet un desviament pel túnel de Passeig de Gràcia, on les estacions de Montcada Bifurcació, Clot, Passeig de Gràcia i Sants (Barcelona) han recuperat el recorregut habitual, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
A les estacions de Plaça Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera Meridiana, Fabra i Puig i Torrebaró (Barcelona) els passatgers han estat encaminats a agafar el Metro de Barcelona.