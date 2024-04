El rector de la UdG destaca a Terricabras com "un home savi"

GIRONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha destacat aquest dimarts el filòsof Josep Maria Terricabras, mort als 77 anys, com "un home savi, afable, de conversa sempre interessant".

En un missatge, Salvi ha dit que Terricabras era sobretot un pensador i ha recordat que va ser el pare de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la UdG.

"En nom de la UdG, moltes gràcies per tant com ens has aportat i sempre et trobarem a faltar, Terri", ha conclòs.