Un "rècord" de 100 empreses i 1.000 persones assisteixen a la fira d'ocupació TreballemGi de Girona

GIRONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La fira d'ocupació TreballemGi, organitzada per la Cambra de Girona, ha reunit aquest dimecres un "rècord" de 100 empreses i institucions, 30 més que en l'edició anterior, i més d'un miler de participants.
La trobada s'ha fet a l'Auditori-Palau de Congressos de Girona i ha estat l'edició "més multitudinària i ambiciosa", segons ha informat la cambra en un comunicat.
Per unir empreses que busquen treballadors i candidats, s'ha organitzat unes 2.200 entrevistes laborals i s'ha ofert 554 tipus d'ocupacions, amb un total de 4.720 llocs de feina.