Recasens, nomenat nou conseller delegat d'Indra en substitució de De Los Mozos

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
Josep Maria Recasens ha estat nomenat nou CEO d'Indra amb data a partir del 17 de juny, en substitució de José Vicente De Los Mozos, tal com ha informat l'empresa en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.
Primer serà nomenat conseller executiu i, posteriorment, conseller delegat d'Indra.
Per la seva banda, De los Mozos plegarà del càrrec aquest mateix dimarts, tot i que l'empresa va comunicar al principi que continuaria fins al pròxim 30 de juny, quan complia el seu mandat i havia de ser reelegit per la junta d'accionistes d'aquell dia.
El consell d'administració d'Indra ha deixat constància de la "valuosa contribució" de De los Mozos en el disseny i implementació del pla estratègic 'Leading the Future'.
Recasens, la trajectòria professional del qual ha estat lligada des del principi al món del motor, era des del novembre de l'any passat director d'Estratègia, Gestió de Productes i Programes a nivell mundial del Grup Renault, càrrec que s'afegia al de director general de Grup Renault Iberia i conseller delegat d'Ampere, la divisió de vehicles elèctrics i programari del Grup Renault.