Rebutjada la demanda del PEN Català contra la seva expresidenta per presumptes irregularitats

L'entitat demandant ha estat condemnada a pagar les costes i recorrerà contra la sentència



BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La secció civil del jutjat de primera instància i instrucció 1 de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha desestimat la demanda presentada per l'associació PEN Català contra qui va ser la seva presidenta entre 2010 i 2018, l'escriptora Carme Arenas, per presumptes "irregularitats" econòmiques, segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press i que condemna a pagar les costes als demandants.

L'associació va presentar la demanda contra qui va ser la seva presidenta, per a qui sol·licitava una condemna al pagament de 481.089,92 euros per, presumptament, disposar de fons de l'entitat en benefici propi i 25.275,66 euros més per presumptament fer servir justificació documental a nom del seu marit, a més dels interessos legals i les costes, afirmacions que la justícia rebutja.

"En tot aquest llarg i dolorós procés de 6 anys ha prevalgut atiar les manifestacions i reaccions humanes que menys ens honoren, enveja, voluntat d'ofendre i de difamar, manipulació, rancúnies, mentides... per posar els socis en contra meva", ha criticat Arenas en una compareixença davant els mitjans aquest dimecres.

L'escriptora ha assegurat que les seves declaracions fan honor a totes les persones que han treballat per a ella "a les quals s'ha volgut intoxicar, amenaçar o absorbir cap a la causa única".