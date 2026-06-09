Rebutgen la querella d'Omella contra un jove que li va retreure presumpta inacció en uns abusos

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha inadmès la querella per un presumpte delicte d'amenaces condicionals que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va presentar contra un jove que li va retreure "la seva inacció" a l'hora de denunciar d'ofici els presumptes abusos que havia patit d'un sacerdot.
La interlocutòria, avançada per 'El País' i consultada per Europa Press, coincideix amb el jutge instructor que no hi ha delicte d'amenaces en el burofax que el jove va enviar per advertir Omella que quedava en espera d'una resposta satisfactòria i que es reservava les accions civils o penals, a més de la possibilitat de posar els fets en coneixement d'una "instància eclesiàstica superior".
L'Audiència sosté que el jove està "legitimat" per exercir les accions corresponents amb l'objectiu de perseguir les conductes contra la llibertat sexual de les quals presumptament va ser víctima, una acció que en tot cas es dirigiria contra el responsable dels fets, però no Omella.
En aquest sentit, el tribunal considera que no hi ha cap fonament per parlar d'interessos econòmics i l'ús del burofax "impedeix albirar" els elements essencials perquè aparegui un delicte d'amenaces.
Segons 'El País', el 2025 un jutge de Barcelona va decidir no admetre a tràmit la querella d'Omella en no apreciar delicte d'amenaces i el bisbe va presentar un recurs contra aquella decisió.