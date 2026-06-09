Rebutgen la querella d'Omella contra un jove que li va retreure presumpta inacció en uns abusos

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha inadmès la querella per un presumpte delicte d'amenaces condicionals que el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va presentar contra un jove que li va retreure "la seva inacció" a l'hora de denunciar d'ofici els presumptes abusos que havia patit d'un sacerdot.
La interlocutòria, avançada per 'El País' i consultada per Europa Press, coincideix amb el jutge instructor que no hi ha delicte d'amenaces en el burofax que el jove va enviar per advertir Omella que quedava en espera d'una resposta satisfactòria i que es reservava les accions civils o penals, a més de la possibilitat de posar els fets en coneixement d'una "instància eclesiàstica superior".
L'Audiència sosté que el jove està "legitimat" per exercir les accions corresponents amb l'objectiu de perseguir les conductes contra la llibertat sexual de les quals presumptament va ser víctima, una acció que en tot cas es dirigiria contra el responsable dels fets, però no Omella.