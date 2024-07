Rebutgen amnistiar el condemnat per agredir a Barcelona una dona que portava un globus de Cs

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat amnistiar el condemnat a 2 anys de presó per lesionar una dona que portava un globus del partit polític Cs al crit de "Puta Espanya" després de la manifestació de la Hispanitat del 2019, segons una resolució consultada per Europa Press.

En aquesta data, la víctima es trobava a l'andana de l'estació de metro de Verdaguer, a Barcelona, esperant que arribés el metro i portant un globus de Cs, motiu pel qual el condemnat es va apropar per colpejar el globus al crit de "Puta Espanya", la va insultar, li va escopir i, quan l'afectada li va recriminar la seva actitud, li va propinar una puntada en l'abdomen.

Per aquests fets, va ser condemnat a l'abril de 2024 com a autor d'un delicte de lesions amb l'agreujant de "motius de discriminació referent a la ideologia de la víctima" a 2 anys de presó i a inhabilitació per al sufragi passiu durant el temps de condemna se li va prohibir apropar-se a la víctima i comunicar-se amb ella durant 3 anys, i indemnitzar-la amb 8.554,73 euros.

Després d'analitzar el cas, el tribunal entén que no concorren les raons fixades per aplicar la llei d'amnistia, atès que els fets no queden emparats per cap dels articles d'aquesta llei, ja que el condemnat "va tenir com a finalitat atacar a una persona d'ideologia contrària".

"Encara que segurament l'acusat és partidari de la independència de Catalunya la seva acció té com a finalitat la represàlia ideològica o contra les creences de la víctima", per la qual cosa considera el tribunal que la seva conducta és aliena a les consultes del 2014 i 2017, i que tampoc s'inscriu en un acte de reivindicació o promoció de la secessió.