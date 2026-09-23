'Rebels beyond the galaxy' rep més de 90.000 visitants a Casa Cupra Raval

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'Rebels beyond the galaxy' ha rebut més de 90.000 visitants des que es va estrenar a Casa Cupra Raval el 28 de juliol, una xifra "rècord" per a una exposició d'estiu, informa l'espai en un comunicat aquest dimecres.
La mostra, comissionada pel col·leccionista Alfredo Calles, està inspirada en l'univers de 'Star Wars' i reuneix peces originals utilitzades en rodatges, figures a mida real, bustos, diorames, naus i objectes de col·lecció per "acostar al públic una part de la història i del procés creatiu que hi ha darrere un dels imaginaris cinematogràfics més recognoscibles de la cultura popular".
Durant els 45 dies que l'exposició ha estat a l'espai, Casa Cupra Raval també ha desenvolupat diferents activitats per complementar l'experiència, com ara visites guiades a càrrec del mateix Calles o una xerrada amb l'arquitecte Pau M. Just, que va col·laborar en la construcció d'alguns escenaris.