Raventós Codorníu obté 44 milions d'ebitda en l'exercici 2024-2025, un 13% més

Raventós Codorníu ha tancat el seu exercici fiscal entre juliol del 2024 i juny del 2025 amb un ebitda de 44 milions d'euros, un 13% més interanual i el més gran de la seva història, informa en un comunicat aquest dijous.
El celler va tancar l'exercici amb una facturació bruta de 232 milions d'euros, un 3% més, i una facturació neta de 195 milions, un 4% més, mentre que el resultat net estimat és d'un 50% més que en l'exercici anterior.
El CEO de l'empresa, Sergio Fuster, ha explicat que els resultats "reflecteixen la solidesa" de l'estratègia actual de l'empresa.
Per regions, el mercat espanyol creix un 5,5% en vendes i evoluciona en positiu tant en el canal hostaleria (amb un increment del 5%) com en alimentació (+6%), mentre que l'àrea internacional també registra un creixement del 6% (en moneda constant - venda neta).
Quant al negoci digital a escala mundial, les vendes han crescut un 15%, mentre que l'enoturisme ha augmentat un 5,5% i els esdeveniments, un 11%.