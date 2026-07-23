Raúl Moreno defensa enfortir les polítiques socials per combatre l'extrema dreta

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, ha defensat aquest dijous que el Govern ha destinat 1.000 milions d'euros més que el 2023 als drets socials i que aquest és el camí per enfortir les polítiques socials, "la via fonamental" per combatre l'extrema dreta.
"L'extrema dreta, precisament, el que fa és atacar l'estat del benestar, li interessa afeblir-lo per generar situacions de vulnerabilitat i fomentar aquesta lluita pels recursos. Quan les administracions no són capaces de resoldre els problemes dels ciutadans, aquests acaben recorrent a l'extrema dreta", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.
Preguntat per quin perfil tindrà al capdavant de la Conselleria a diferència de la seva antecessora, Mònica Martínez Bravo, ha expressat que identificar en quins àmbits es pot incidir més: "Moltes vegades no es tracta de fer més polítiques o de posar nous accents, sinó d'aconseguir que les polítiques que ja impulsa el Govern funcionin. Això és molt més revolucionari del que pot semblar".
Sobre si tindria sentit que la seva conselleria assumís Habitatge, ho ha negat, ha al·legat que l'habitatge és una política central "en aquests moments" i Drets Socials n'és una altra i que pel fet d'estar unides no creu que hagin de funcionar millor.
Ha afegit que ja es va fer en el seu moment i que no va funcionar: "Crec que no cal repetir errors del passat".
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Respecte a la regularització extraordinària de migrants, dels quals Catalunya ha acollit uns 257.000, Moreno ha apostat perquè es puguin incorporar al mercat laboral i així contribueixin amb els seus impostos a l'estat del benestar.
Ha assenyalat que la tasca de l'administració és d'acompanyament i també d'inserció laboral.