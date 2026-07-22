Raúl Moreno defensa que els resultats de Martínez Bravo han estat "excel·lents"

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El nou conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, ha defensat la feina duta a terme per la seva predecessora en el càrrec, Mònica Martínez Bravo, i ha dit que els seus resultats al capdavant del departament han estat "excel·lents".
Ho ha dit en el ple del Parlament aquest dimecres, en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Enatu Domingo, que ha reclamat un canvi "radical i profund" en l'àmbit de drets socials.
Moreno ha rebutjat la lectura "negativa" de la diputada de Junts i ha reivindicat l'acció del Govern en aquest temps en el qual, diu, s'ha reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys, s'ha arribat a un acord per a l'equiparació salarial dels sectors socials i s'ha engegat el Pla Cura per reduir les llistes d'espera de dependència.
A més a més, ha remarcat que aquest ha estat el "primer govern" que ha abordat la reforma de l'antiga Dgaia i s'han obert assumptes que, afirma, estaven enquistats.
"Estem absolutament determinats a poder enfortir el nostre estat del benestar. En mi no trobaran una persona que vulgui entrar en una confrontació, sinó que en tot cas tindrà la mà estesa per col·laborar", ha expressat.
PRIORITATS DEL GOVERN
Sobre les prioritats de la seva conselleria ha dit que seran "les mateixes" que les que es van establir fa dos anys a l'inici de mandat perquè són les correctes.
Així, les ha resumit en 3 línies de treball: escurçar les llistes d'espera de dependència; crear un sistema de prestacions àgil, eficaç i "ampli" per al conjunt de la ciutadania i reduir les desigualtats, especialment quant a la pobresa infantil.