Ratificat l'acord perquè l'Incasòl compri 179 habitatges d'InmoCaixa per 15,6 milions

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha ratificat l'acord perquè l'Institut Català del Sòl (Incasòl) compri 179 habitatges propietat d'InmoCaixa per 15,6 milions d'euros, informa la Generalitat en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
La compra es farà efectiva aquest novembre i inclou 98 habitatges a Lleida, 47 a Banyoles (Girona) i 34 a Mollet del Vallès (Barcelona).
L'operació s'emmarca en el Pla territorial sectorial d'habitatge, que té l'objectiu d'assolir un parc d'habitatges per a polítiques socials de com a mínim el 15% a municipis de zones tensionades.