Ratificada la querella per l'expulsió d'uns 600 cantaires de la Sagrada Família

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Acció Cassandra ha ratificat aquest dimecres al matí al tribunal d'instància 29 de Barcelona la querella que van presentar el 16 de juny després de l'expulsió d'uns 600 cantaires de la Sagrada Família el dia que el Papa va beneir la torre de Jesús.
La querella, presentada en exercici de l'acusació popular, apunta a indicis de detenció il·legal, prevaricació, delictes contra drets fonamentals i delictes d'odi i discriminació ideològica i nacional, amb especial agreujant per afectació a menors d'edat, segons explica l'associació en un comunicat.
D'altra banda, Acció Cassandra demana als testimonis i als cantaires que van viure l'expulsió o l'encapsulament que es posin en contacte amb l'equip jurídic per declarar i reforçar les proves.