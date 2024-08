Raquel Sans dimiteix com a portaveu d'ERC per sumar-se a la candidatura alternativa a Junqueras

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

La fins ara portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha informat aquest dimecres a l'executiva del seu partit que abandona el càrrec i que se suma a la candidatura alternativa que vol disputar la direcció de l'organització a l'exlíder de la formació, Oriol Junqueras, segons ha avançat 'Nació' i han confirmat a Europa Press fonts coneixedores.

L'anunci de Sans coincideix un dia abans que aquest dijous la candidatura alternativa a Junqueras es presenti a Barcelona sota el nom 'Nova Esquerra Nacional', per concórrer al congrés dels republicans fixat pel 30 de novembre.

Sans ha pres la decisió per una qüestió d"ètica", apunten les mateixes fonts coneixedores, per no poder compaginar fer de portaveu d'ERC amb prendre partit públicament en una de les candidatures que es disputaran la direcció.