Raquel Sánchez veu "factible" que l'acord de la B-40 es firmi abans del 23J

La ministra ja ha parlat amb la nova consellera de Territori sobre la B-40



TERRASSA (BARCELONA), 21 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dit que veu "factible" que l'acord amb el Govern de la Generalitat sobre la B-40 es firmi abans de les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit aquest dimecres en declaracions a periodistes després d'una reunió sobre les infraestructures estratègiques a Catalunya amb el president de Cecot, Xavier Panés, i diversos representants empresarials.

"Tenim el protocol acordat, estem acabant de perfilar qüestions de tecnificació i podrem fixar en breus la data a l'agenda per poder signar", ha afegit.

Sánchez ha recordat que el Govern central va demanar al gener a la Conselleria de Territori els esbossos del protocol i que fa un parell de setmanes li van arribar: "Que ningú dubti que des del Ministeri farem tot el possible per poder-los subscriure el més ràpid possible".

Ha detallat que ha traslladat a la nova consellera de Territori, Ester Capella, que li agradaria que l'acord se signés ràpidament i que Capella va ser "positiva en aquest sentit".

PROJECTES

Ha apuntat que s'està redactant un estudi informatiu --que està dins del termini de 24 mesos fixat-- sobre la construcció de l'estació Terrassa Oest i que és un projecte que "està en cartera", ha sostingut.

"Hem donat la volta i hem revertit la paràlisi en la inversió que vivia Catalunya, en 2022 hem invertit un 35% més que l'any anterior", ha defensat.

CAMBRA DE COMERÇ

Preguntada per l'últim informe de la Cambra de Comerç que assegura que per corregir el dèficit en infraestructures farien falta 51.000 milions d'euros fins el 2040, ha opinat que són "xifres que maregen".

Ha apuntat textualment que s'han de prioritzar totes les infraestructures necessàries i ha fet "una trucada perquè el ritme inversor no faci un frenada a partir del 23 de juliol".

EL SECTOR DEL TAXI

Durant la seva visita a Catalunya, la ministra també ha aprofitat per reunir-se amb el sector del taxi per parlar de l'última sentència de la UE sobre la regulació de les VTC, i ha explicat que els ha traslladat que estan estudiant com aplicar la sentència.

"Volem garantir una convivència equilibrada entre el sector del taxi i les VTC", ha subratllat i ha confirmat que també parlaran amb el sector de les VTC.