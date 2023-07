Raquel Sánchez: "No pot ser president del govern una persona que menteix sense rubor"

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i número 3 de la llista del PSC per Barcelona en les eleccions del 23J, Raquel Sánchez, ha censurat una vegada més les, segons ella, mentides del PP durant la campanya electoral i, en referència al candidat del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que "no pot ser president del govern una persona que menteix sense rubor".

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions a la premsa després de la visita institucional a l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona).

Sánchez ha lamentat que el PP aprofiti les declaracions del director de la Direcció General de Trànsit (DGT), Pere Navarro, sobre la possible implementació de peatges a les autopistes el 2024 per "novament mentir per fer campanya".

"Ja n'hi ha prou d'aquesta sèrie de mentides que dia rere dia el PP aboca en una campanya en què no està posant límits a la hipocresia ni a les seves mentides", ha dit.

Ha qualificat d'"afirmacions molt greus" les insinuacions sobre la possible implementació del pagament per ús a les autopistes o de pressions sobre els treballadors de Correus sobre el vot per correu.