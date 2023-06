Raquel Sánchez, sobre formar part de la llista del PSOE: "Seré on se'm necessiti"

Celebra que la número 2 per Madrid sigui Ribera, que considera fonamental en el Govern central

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmat, respecte a la possibilitat de formar part de la llista del PSOE per Madrid: "Seré on se'm necessiti, on consideri el meu partit que puc ser útil".

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als periodistes després d'inaugurar a Fira de Barcelona Montjuïc el Saló Internacional de Logística (SIL), que se celebra fins al 8 de juny.

Sánchez està sempre "a disposició del president del Govern central i intentant aportar" on pot ser útil, i ha considerat una bona notícia que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sigui número 2 en la llista per Madrid.

TERESA RIBERA

La ministra no té "més que paraules d'elogi" cap a Ribera i l'ha definida com un dels puntals fonamentals del Govern central en un moment complicat com va ser la pandèmia i també en matèria energètica.