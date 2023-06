Raquel Sánchez diu que l'informe de les causes de l'avaria de Gavà (Barcelona) no ha conclòs

BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicat que no han enllestit el document sobre les causes de l'incendi d'un quadre de senyalització de Gavà (Barcelona) l'1 de maig: "Encara no tenim l'informe conclòs".

Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dijous, recollida per Europa Press, sobre l'avaria que va afectar durant tres setmanes la circulació habitual de les línies R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17, a més de les línies R2 Nord i R11.

"Avançarem l'informe tan aviat com el tinguem, no ho dubteu. La nostra voluntat sempre és informar i actuar amb absoluta transparència", ha garantit, després que en un primer moment l'executiu espanyol va apuntar com a possible causa un llamp.

Ha criticat que l'Agència Catalana del Consum "actuï com a part i jutge" amb l'obertura d'un expedient sancionador a Renfe per suposades infraccions en la gestió d'aquesta avaria i, en canvi, no interpel·li la Generalitat, la qual ha recordat que és la titular del servei.

Sánchez s'ha disculpat amb els usuaris del servei per les incidències, que ha tornat a atribuir a "molts anys de desinversió" durant el govern del PP, i que --en les seves paraules-- no es resolen en quatre anys.

En aquesta línia, ha advertit de les repercussions que tindria una victòria del PP en les eleccions generals del 23 de juliol sobre el servei ferroviari: "A Catalunya ja tenim l'experiència de què va fer el govern del PP", ha criticat.

Ha contraposat la gestió popular amb la socialista i ha tornat a insistir que el programa d'inversions previst pel Govern central "s'està complint i executant".