Raquel Sánchez assegura que la CE ha rebut "positivament" les alternatives als peatges

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat que la Comissió Europea ha rebut "positivament" les propostes alternatives als peatges que ha realitzat el Govern central.

Ho ha dit aquest divendres en declaracions a la premsa abans de la celebració de la reunió ministerial informal de Transports, que ha reunit una vintena de ministres de la Unió Europea (UE) al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona.

Sánchez ha explicat que, entre d'altres opcions, s'ha plantejat la possibilitat d'introduir coincentius ferroviaris o bonificar els cànons del transport de mercaderies per ferrocarril per afavorir el seu transport per tren.

