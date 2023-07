Raquel Sánchez afirma que el PP reobrirà el "conflicte" amb Catalunya si guanya

Celebra que "el suport a la independència manté una tendència a la baixa"



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmat que el PP reobrirà el "conflicte" amb Catalunya si guanya les eleccions del 23J, fins i tot si no necessita Vox per governar.

Ho ha dit aquest dimecres en un esmorzar informatiu organitzat per Executive Forum España i en el qual ha estat presentada pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

Sánchez ha dit que, en aquest cas, "es trobarà davant un independentisme que estarà agraït de desviar el focus" de la seva gestió i de reviure el que ha definit com les brases del procés.

Ha insistit que "avui es respira un altre ambient a Catalunya", en referència, segons ella, al conflicte que hi havia el 2018, quan Pedro Sánchez va arribar a la presidència del Govern central.

La ministra ha celebrat que "el suport a la independència manté una tendència a la baixa", i ha lamentat que hi hagi actors que, en les seves paraules, menyspreïn la feina feta per al retrobament amb el Govern.

"S'ha confirmat que a Espanya li va millor quan a Catalunya li va bé i a l'inrevés", ha defensat, i ha afegit que la societat catalana, textualment, està per altres coses que pel procés.

D'altra banda, la titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha assegurat que "ni el PP, ni ERC ni Junts tenen propostes serioses per a Catalunya".

DEUTE PÚBLIC

Sánchez ha subratllat el bon moment de l'economia espanyola i ha assegurat que "és irresponsable confondre la ciutadania amb debats tramposos de dades macroeconòmiques".

Ha reiterat que "és irresponsable i molt poc patriota generar dubtes sobre l'economia", i ha posat en context la dada que el deute públic espanyol se situï en el 112% del producte interior brut (PIB) amb dades de Regne Unit (102%), França (111%), Estats Units (126%), Itàlia (144%) i Japó (255%).

"No poso en qüestió que és desitjable que el deute públic es moderi, però no hi ha lloc per a dades catastrofistes ni han de servir com a corroboració de dogmes neoliberals", ha dit.

La ministra ha explicat que el Govern central "està sembrant" amb inversions i ho ha contraposat a l'austeritat, que ha definit com segar sense plantar, en les seves paraules.