El raper Morad ingressa a la presó

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El raper Morad ha ingressat voluntàriament a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), aquest dilluns, informen fonts penitenciàries a Europa Press.

Les mateixes fonts han concretat que la seva entrada a la presó respon a una condemna de sis mesos en una causa per delictes de tràfic, i el raper havia estat enjudiciat per conduir sense carnet.

Al febrer, Morad va acceptar una pena de dos anys de presó per atemptar contra agents de la Policia Local de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) quan el van instar a deixar de gravar un videoclip al carrer per falta de permís, i en aquesta causa la Fiscalia va estar a favor de suspendre el seu ingrés a presó perquè la pena no superava els dos anys.