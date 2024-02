El raper Morad accepta 2 anys de presó per incitar a desordres durant un rodatge a l'Hospitalet (Barcelona)

Demana no entrar a la presó i la Fiscalia ho veu bé

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El raper Morad ha acceptat una condemna de dos anys de presó per atemptar contra agents de la policia local de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) quan el van instar a deixar de gravar un videoclip al carrer perquè no tenia permís.

El judici estava previst aquest dimecres al matí a l'Audiència de Barcelona però s'ha saldat amb un acord entre la defensa i la Fiscalia pel qual Morad ha admès els delictes d'incitació a desordres públics i atemptat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Abans de l'acord, la Fiscalia reclamava set anys de presó i en la sentència d'aquest dimecres s'ha aplicat al cantant un atenuant molt qualificat de reparació del dany perquè ja ha consignat més de 2.400 euros en concepte de responsabilitat civil.

La defensa de Morad ha demanat que se suspengui l'ingrés a presó en ser una pena de dos anys: la Fiscalia s'hi ha mostrat a favor i el tribunal ho valorarà en la fase d'execució de la sentència.

El 14 agost del 2021 Morad gravava un videoclip a l'Hospitalet, amb unes 150 persones de públic i figurants, i hi van acudir uns agents de la Urbana per les queixes dels veïns a causa del soroll que feia i perquè feia servir un dron sense permís administratiu.

Quan els agents van arribar, les el públic i els figurants que participen en el videoclip els van increpar i els van llançar ous i pedres, i Morad els va dir 'El carrer és nostre' i 'No hi pinteu res, aquí'.

Els policies van avisar Morad que no tenia permís per gravar el videoclip al carrer, per la qual cosa el van instar a parar, i ell no els va fer cas "amb una conducta hostil i obstruccionista", exposa l'escrit d'acusació de la Fiscalia i que el raper ha reconegut.

"AIXÒ ACABARÀ MALAMENT"

"Si continueu apareixent a la plaça, això acabarà malament", va dir Morad als agents segons recull l'escrit del fiscal, que afegeix que va actuar presumptament com un instigador perquè tots els assistents insultessin els agents i els llancessin ous i pedres.

L'acusació pública calcula que els desperfectes a sis cotxes policials van costar en total 2.041 euros, una quantitat que reclama a Morad i que l'artista ja va consignar abans del judici.