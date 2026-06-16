Ramón Ramírez Llorente, nou director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'enginyer Ramón Ramírez Llorente ha estat nomenat nou director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, informa el Govern en una nota de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Graduat en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politèctica de Catalunya (UPC), Ramírez era fins avui director de serveis econòmics, financers i generals d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), on ha participat en projectes relacionats amb el traspàs de Rodalies i el desenvolupament d'infraestructures a través de col·laboracions públic-privades.
A Catalunya també ha participat en projectes com la Línia 9 del Metro de Barcelona, les prolongacions d'FGC a Sabadell (Barcelona) o l'Eix Transversal, mentre que en l'àmbit internacional destaca la seva participació a la Línia 3 del Metro de Riad (Marroc), entre d'altres.