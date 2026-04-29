Laguarta (PepsiCo), Premi Esade 2026 pel seu "lideratge global i visió estratègica"

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Esade Alumni ha distingit el president i conseller delegat de PepsiCo, Ramon Laguarta, amb el Premi Esade 2026 "pel seu lideratge global i la seva visió estratègica i paper clau en la transformació" de l'empresa, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'entitat ha assenyalat que, des del seu nomenament, Laguarta ha reorientat la companyia cap a noves aspiracions de creixement, amb una ambiciosa visió centrada a accelerar-ne el rendiment, enfortir el seu posicionament global i evolucionar la gamma de productes per respondre a les noves necessitats del consumidor.
"Sota la seva direcció, PepsiCo ha enfocat la seva estratègia de creixement al voltant de tres pilars: la transformació de la cartera de productes, l'expansió internacional i la captació de noves ocasions de consum, amb presència en tots els canals", ha afegit.
Laguarta compta amb tres dècades de trajectòria a PepsiCo i ha liderat "negocis en mercats complexos i d'alt creixement", en què ha estat CEO de la regió d'Europa i l'Àfrica Subsahariana entre 2015 i 2017.
Aquests premis tenen la finalitat de reconèixer i distingir persones i organitzacions que, en el desenvolupament de la seva trajectòria, activitats o serveis, han demostrat els valors que defineixen l'esperit fundacional d'Esade i "són un referent i un exemple pels altres".