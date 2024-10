Abad (AC) deixa l'acta de diputat al Parlament i el substituirà Soberana

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'Aliança Catalana (AC) Ramon Abad ha anunciat aquest dimarts que deixa l'acta de diputat al Parlament i que el substituirà Rosa Maria Soberana, que acompanyarà la líder d'AC, Sílvia Orriols, en el grup mixt.

"El motiu pel qual he pres aquesta decisió és el meu estat precari de salut que no m'acompanya com jo desitjaria per complir aquesta tasca de tanta responsabilitat", ha informat Abad en una roda de premsa a la cambra catalana acompanyat de Soberana i d'Orriols.

Soberana ha assegurat que agafa "el relleu amb il·lusió i amb voluntat de contribuir al projecte d'Aliança Catalana" i, per la seva banda, Orriols ha agraït a Abad la seva feina i ha assegurat que continuaran units en el projecte d'altres maneres.