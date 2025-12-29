Ramaders catalans pengen un senglar i un cérvol morts a la C-17 per l'excés de fauna salvatge

GURB (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)
Agricultors catalans que estan participant aquest dilluns en la tractorada convocada per Unió de Pagesos (UP) han penjat un senglar i un cérvol morts a la C-17, a l'altura de Gurb (Barcelona), per reclamar a la Generalitat més control sobre la fauna cinegètica.
La jornada reivindicativa ha començat cap a les 9.30 hores amb una marxa lenta de tractors per "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal, partint de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i al voltant de les 12 hores s'ha llegit un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb.
Al matí, el coordinador territorial d'UP Lleida, Néstor Serra, ha assenyalat que el sector porta "molt temps avisant sobre la sobrepoblació de la fauna cinegètica" i ha criticat que el Govern no els ha escoltat fins a la proliferació de la pesta porcina africana (PPA), amb 27 casos positius en senglars trobats en un radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).