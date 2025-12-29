Publicat 29/12/2025 14:36

Ramaders catalans pengen un senglar i un cérvol morts a la C-17 per l'excés de fauna salvatge

Ramaders catalans pengen un senglar i un cérvol en la C-17 per l'excés de fauna cinegética
EUROPA PRESS

GURB (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

Agricultors catalans que estan participant aquest dilluns en la tractorada convocada per Unió de Pagesos (UP) han penjat un senglar i un cérvol morts a la C-17, a l'altura de Gurb (Barcelona), per reclamar a la Generalitat més control sobre la fauna cinegètica.

La jornada reivindicativa ha començat cap a les 9.30 hores amb una marxa lenta de tractors per "col·lapsar" la C-25, coneguda com a Eix Transversal, partint de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera i Lleida, i al voltant de les 12 hores s'ha llegit un manifest a Cervera (Lleida) i Gurb.

Al matí, el coordinador territorial d'UP Lleida, Néstor Serra, ha assenyalat que el sector porta "molt temps avisant sobre la sobrepoblació de la fauna cinegètica" i ha criticat que el Govern no els ha escoltat fins a la proliferació de la pesta porcina africana (PPA), amb 27 casos positius en senglars trobats en un radi de 6 quilòmetres a l'entorn de Collserola (Barcelona).

Contador

Contingut patrocinat