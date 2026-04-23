Mariano Rajoy nega una "operació política" per robar informació a Bárcenas

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern central Mariano Rajoy ha negat aquest dijous davant el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) l'existència d'una "operació política" per robar informació sensible a l'extresorer del PP Luis Bárcenas durant el seu mandat en assegurar que el que hi va haver va ser "una operació policial" que "es va adequar totalment a la legalitat", en al·lusió a la del cas Gürtel. L'objectiu d'aquesta última, ha dit, era "agafar els diners" de Bárcenas i "esbrinar qui eren els seus testaferros".
Durant la seva declaració com a testimoni en el judici de l'operació Kitchen, el presumpte operatiu parapolicial orquestrat pel Ministeri d'Interior del seu govern per robar informació a Bárcenas sobre dirigents del partit en l'època en què s'investigava judicialment la caixa B del PP, Rajoy ha negat, així mateix, haver destruït un sobre entregat per Bárcenas amb informació sobre la comptabilitat B del partit.
"Aquí, en tot aquest tema, no hi ha hagut cap operació política. Després vam saber que hi va haver una operació policial, perquè a més s'ha explicat aquí, l'objectiu fonamental de la qual era el que hauria d'haver estat sempre, que és agafar els diners del senyor Bárcenas i esbrinar qui eren els seus testaferros", ha dit Rajoy.
L'expresident ha argumentat que ni el ministre d'Interior el 2013, Jorge Fernández Díaz, ni el secretari d'estat de Seguretat d'aleshores, Francisco Martínez --tots dos acusats en el judici--, ni ell mateix "estan en les operacions policials". "I jo estic absolutament convençut que aquella operació policial es va adequar totalment a la legalitat", ha afegit.
Preguntat sobre si Bárcenas té informació comprometedora sobre ell, Rajoy ha dit que la seva tranquil·litat és "total i absoluta". "No crec que en tingui. L'hauria donat a conèixer, com va donar a conèixer molts altres documents", ha argumentat l'expresident.
Rajoy ha circumscrit la seva relació amb Bárcenas en un àmbit "purament professional", ha declarat que no va ser mai "una persona de la seva confiança" i ha expressat que és "absolutament fals" que Bárcenas li entregués un sobre amb el romanent de la caixa B del PP.
L'expresident ha repetit la mateixa fórmula per negar que l'exgerent del PP Cristóbal Páez el va informar sobre la comptabilitat extracontable del PP.