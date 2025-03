Rajoy diu que desconeixia l'operació Catalunya i el suposat espionatge a parlamentaris de Podem: "Soc un demòcrata"

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Mariano Rajoy ha negat aquest dimecres al Congrés tenir "coneixement" de l'existència de l'operació Catalunya i del suposat espionatge a parlamentaris de Podem: "Soc una persona de dretes de províncies, però sobretot soc un demòcrata. Per això jo no espiaria mai membres de les Corts Generals", ha sentenciat.

Rajoy ha arrencat la compareixença davant la comissió del Congrés que investiga la utilització de la 'policia patriòtica' contra dirigents independentistes catalans incidint que no sap res de "cap trama parapolicial ni de les presumptes irregularitats" que investiguen.

Segons ha indicat, del que sí té coneixement és de les actuacions per les quals van ser condemnats "dirigents polítics molt qualificats", en referència als protagonistes del procés independentista català. "Això ho vaig viure directament i d'això sí que els puc informar", ha dit.

Després, en resposta a la secretària general de Podem, Ione Belarra, Rajoy ha negat haver "donat instruccions" ni conèixer "ni una paraula" de les recerques policials sobre dirigents del partit morat que, segons ha denunciat Belarra, es van produir entre 2015 i 2016.

CAP INTERÈS EN PODEM

"Jo no tindria ni tinc cap interès a fer cap inspecció sobre vostès perquè no em semblen tan importants per a la meva vida", ha respost Rajoy, fent gala de la sorna que el caracteritza i a la qual ha recorregut diferents vegades durant l'interrogatori.

També ha dit que la policia "ha desmentit" les acusacions d'espionatge dels morats. "Jo crec més en la policia que en el seu grup parlamentari que, a més, no són ni un grup", ha etzibat a Belarra, qui li ha replicat que basava les seves acusacions en informes policials.

L'expresident ha subratllat diverses vegades que no ha tingut "mai" coneixement d'aquestes recerques policials. "Nego que el govern hagi donat cap instrucció a ningú per espiar-los a vostès", ha emfatitzat, fet que ha portat Belarra a recriminar-li la seva "agudesa" i a incidir que, des del seu punt de vista, l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'aleshores secretari d'estat de Seguretat Francisco Martínez no van poder ordenar aquestes recerques o "mutar" l'anomenat informe PISA sense que Rajoy ho sabés.

"CREU QUE SOM XIMPLES?"

"Vostè creu que som ximples?", ha afegit la diputada. "No respondré, no es tracta de generar mal ambient aquí", ha ironitzat, per recalcar que no coneix els informes policials als quals al·ludia Belarra i que a ell el que l'importa són "les sentències dels tribunals".

A canvi, Belarra s'ha referit aleshores a la condemna al PP a títol lucratiu per la trama Gürtel, ha acusat "M. Rajoy" d'haver cobrat "373.000 euros en efectiu de la caixa B del PP" i l'ha definit com "el president del govern més corrupte d'Espanya".