Rajoy defensa el 155 a Catalunya i diu que l'amnistia suposa que els "dolents" apliquin la llei contra els jutges

Està convençut que el PNB serà un soci "absolutament fidel al PSOE perquè s'està jugant el Govern basc"

SEVILLA, 7 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central i del PP Mariano Rajoy ha insistit aquest dijous a rebutjar la llei d'amnistia i ha defensat l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució com a conseqüència del referèndum. A més, ha criticat l'actuació del PSOE liderat per Pedro Sánchez en apuntar que mentre no hi hagi un canvi en aquesta formació, és "impossible arribar-hi a res".

En unes declaracions a Canal Sur Radio recollides per Europa Press, Rajoy ha censurat l'actuació de Sánchez amb els independentistes i ha manifestat que l'amnistia pretén dues coses: primer, la impunitat dels qui van violar la llei i van ser condemnats o bé van fugir i, en segon lloc, que els "dolents" siguin els qui l'apliquen, com jutges i fiscals, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el Govern central o el Senat.

"Aquesta és la història que es vol reescriure, i evidentment, l'amnistia va en contra de la igualtat dels espanyols, i es carrega la Constitució i l'estat de dret", ha dit Rajoy, per qui és "realment l'acte més perniciós que s'ha produït a Espanya en moltíssims anys".

Així mateix, en relació amb el referèndum a Catalunya l'any 2017, quan ell era president, ha volgut deixar clar que l'"obligació" d'un govern i del poder judicial és que es compleixi la Constitució i la llei.

"Quan el Parlament català va decidir declarar la independència, doncs naturalment vam fer servir el procediment de l'article 155 de la Constitució, i va quedar clar que Espanya és una democràcia i que quan la democràcia és atacada es pot defensar", ha afirmat.

Segons Rajoy, per a això serveix la Constitució i quan algú la viola, s'ha d'atenir a les conseqüències. "Jo crec que el millor que es va fer a Espanya en els darrers anys va ser aplicar l'article 155 de la Constitució".

Respecte als pactes del PSOE amb els partits nacionalistes i independentistes, Mariano Rajoy ha indicat que, per exemple, el PNB "serà un soci absolutament fidel" a l'executiu de Sánchez "perquè s'està jugant el Govern basc".

Així mateix, en referència al PSOE liderat per Sánchez, ha indicat que fins que no hi hagi un canvi en aquesta formació, "Espanya viurà una situació enormement complexa". "Per descomptat, amb aquest PSOE és impossible arribar absolutament a res", ha dit.