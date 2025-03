Rajoy considera un "disbarat" el pacte PSOE-Junts: El "més assenyat" és anar a eleccions

MADRID 5 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central Mariano Rajoy creu que és un "disbarat" l'acord assolit entre el PSOE i Junts per delegar a Catalunya les competències en matèria d'immigració i ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que convoqui eleccions en comptes de continuar "humiliat" davant els independentistes en un "escàndol i cessió permanents".

"Em sembla un disbarat", ha resumit quan ha sortit de la comissió d'investigació del Congrés que investiga l'anomenada operació Catalunya, preguntat pel pacte entre el PSOE i Junts.

Segons l'expresident popular, el PSOE de Pedro Sánchez, a canvi dels set vots de Junts, vol ficar "tothom" en un "problema molt greu" com ja va fer en el seu moment amb l'amnistia, la condonació del deute i la igualtat de tots els espanyols.

Per això, Rajoy considera que el "més decent, honrat i assenyat" és convocar eleccions i que "els espanyols decideixin" perquè "així no es pot continuar". "No podem viure en un escàndol permanent un dia sí i l'altre també en una cessió permanent i en un govern humiliat de manera continuada", ha sentenciat.