Rajoy acusa el Govern central de "distreure l'atenció" amb les seves paraules sobre la selecció francesa

MADRID 15 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol Mariano Rajoy ha criticat el Govern central per "distreure l'atenció" amb les seves paraules sobre la selecció francesa i ha carregat contra les autoritats que fan "una reverència a un primer ministre per generar soroll".
En un nou article publicat a 'El Debate' després de la victòria d'Espanya sobre França, Rajoy ha lamentat que s'hagin dedicat tants esforços a "glossar" les seves virtuts en comptes de fer-ho "en altres qüestions que importen els espanyols".
L'exdirigent ha donat les gràcies als qui continuen llegint els seus escrits i el saluden pel carrer, "sobretot ahir i avui", després de la polseguera que s'ha aixecat per haver afirmat que en la selecció francesa no hi juguen francesos.
Unes paraules que van desencadenar les crítiques de diferents líders polítics francesos, des de Marine Le Pen fins al Govern francès, que van qualificar la seva afirmació de "racista" i "inacceptable".
Les crítiques de Rajoy arriben després de la trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, aquest dimarts amb motiu de la festa nacional de França, i després de la missiva del titular d'Exteriors, José Manuel Albares, al seu homòleg francès per transmetre-li que la columna de Rajoy no reflecteix "el sentir majoritari dels espanyols".
A més a més, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha retret aquest dimarts a l'expresident que no s'hagi disculpat per les seves paraules.