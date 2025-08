Raimat inicia una verema "excel·lent" en la qual redueix un 20% el consum d'aigua

LLEIDA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El celler Raimat ha iniciat aquest dimarts la verema de 2025, que espera que sigui "d'excel·lent qualitat", i en la qual ha reduït un 20% el consum d'aigua, informa en un comunicat.

Aquesta reducció de consum es dona per la instal·lació de tècniques de reg localitzat, com el reg subsuperficial, que porta l'aigua directament a les arrels i minimitza l'evaporació.

La campanya compta amb l'entrada en funcionament d'una planta pròpia de compostatge que permetrà valorizar els residus de la vinya i el celler.

La previsió és recollir prop de sis milions de quilos de raïm 100% ecològics per als vins del celler, alguna cosa superior a l'anterior al no haver sofert gelades o calamarsa.

Per segon any, Raimat vendimiará cinc hectàrees de vinya a la qual no s'ha aplicat cap pesticida i en les quals s'ha usat llum ultraviolada de tipus C, que controla la proliferació de fongs.