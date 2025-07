El Rail Day del Port de Tarragona se centra en l'arribada de l'ample europeu i la logística

TARRAGONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'edició 2025 del Rail Day del Port de Tarragona se centrarà en l'arribada de l'ample europeu ferroviari a la infraestructura i en la logística de vehicles, informa l'enclavament en un comunicat aquest dimarts.

La jornada té com a objectiu l'impuls del transport ferroviari de mercaderies i en la sisena edició té com a lema 'Connecting Europe: Standard Gauge and the Vehicle Transport Puzle'.

Sobre l'arribada de l'ample europeu, està previst que la jornada analitzi les oportunitats de connexió amb Europa que es crearan i les oportunitats que oferirà a les empreses del Port i del seu 'hinterland'.

A més a més, es farà una radiografia de la xarxa de ferrocarril espanyola i l'impacte que tindrà l'arribada de l'ample internacional.

Entre els ponents hi ha el comissionat del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, i el sotsdirector del sector ferroviari de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Iván Santos.