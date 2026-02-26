Rafael Serra, elegit nou president d'Acave durant un mandat de 4 anys

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Rafael Serra ha estat elegit aquest dijous nou president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), després d'imposar-se a la candidatura del fins ara president, Jordi Martí, en les eleccions per a la nova junta directiva i assumirà la presidència durant 4 anys, informa l'entitat en un comunicat.
Serra ha basat la seva proposta en un "canvi complet" en la manera d'entendre l'associació, que se centra en un model de lideratge compartit que respongui als reptes més urgents que afronten les agències, sent el més important la digitalització i les noves oportunitats i amenaces que presenta la intel·ligència artificial.
En aquest àmbit, posa sobre la taula una línia de treball pràctica amb els associats, i els ofereix programes de formació i capacitació en l'àmbit de la intel·ligència artificial, com també la unitat del sector i el reingrés a la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV).
El nou president d'ACAVE ha reivindicat la tasca de l'anterior junta directiva i ha assumit la "complexitat" del moment en què està immers el sector de les agències de viatges.
"Soc el catalitzador d'un equip de 20 persones que són uns autèntics cracs i estic convençut que ens donaran moltes sorpreses positives per al sector en aquests pròxims mesos i anys", ha assenyalat.