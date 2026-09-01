La R7 de Rodalies entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat tornarà a funcionar dilluns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Renfe recupera a partir del proper dilluns 7 de setembre el servei ferroviari de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, sense servei des d'octubre del passat any.
A més, aquest dimarts es restableix el servei alternatiu per carretera entre les mateixes estacions, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que s'havia suspès el 31 de juliol, informa Renfe en un comunicat.
La R7 tindrà dos trens per hora i sentit els dies laborables, i un tren per hora i sentit els dissabtes, diumenges i festius, però amb un "trajecte limitat" entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat.
Aquesta recuperació parcial de la línia s'estableix després de l'aturada habitual durant el període estival i després de l'avanç dels treballs d'Adif a l'estació de Montcada Bifurcació.
En aquest sentit, el trajecte amb tren entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació es recuperarà quan Adif acabi les obres de remodelació i millora de l'estació, previst per a desembre.
Mentrestant, els usuaris poden utilitzar la línia R4 de Rodalies i fer transbord a Montcada Bifurcació amb el servei de la R7.