Una quinzena d'entitats catalanes demana moratòries per a 20 projectes urbans en zones inundables

Insten a actualitzar la normativa urbanística i els riscos d'inundació

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Una quinzena d'entitats ecologistes i veïnals, la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha demanat a la Generalitat moratòries "immediates" per a 20 projectes urbanístics que se situen en zones amb risc d'inundació.

Així ho ha explicat aquest dimarts en unes declaracions als mitjans la portaveu d'Ecologistes en Acció, Maria Garcia, davant la platja de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), al costat de l'antic complex industrial de les Tres Xemeneies, una zona inundable on hi ha previst un pla director urbanístic (PDU) amb més de 1.700 habitatges.

Les entitats reclamen que es revisi i actualitzi l'avaluació preliminar del risc d'inundació i els mapes de perillositat i risc de Catalunya, a més de tota la planificació urbanística en matèria d'inundabilitat.

A parer seu, l'administració està donant llum verda a projectes urbans que no s'haurien de desenvolupar a certes zones, bé sigui pel desbordament d'un riu o per l'entrada del mar.

Fins ara han presentat moratòries per a projectes com el de les Tres Xemeneies a Sant Adrià, el Biopol Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat o el pla d'urbanització de la Bonaigua de Sant Just Desvern (Barcelona), i han avisat que en les pròximes setmanes presentaran 7 requeriments més.

"DANYS IRREPARABLES"

L'objectiu de les moratòries és pressionar les institucions i els diferents responsables polítics amb competències en l'àmbit urbanístic perquè es responsabilitzin de les seves decisions i "evitin els potencials danys irreparables que causarien a les persones".

"En cas de negativa o omissió de resposta als requeriments que hem enviat, si es produeix algun dany a persones per motiu d'inundació en aquests llocs, exigirem responsabilitats personals en l'àmbit administratiu, civil o penal", ha assegurat Garcia.

Preguntada per una eventual reunió amb la Conselleria de Territori de la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per abordar aquestes qüestions, Garcia ha explicat que la tenen prevista i confirmada, però que encara no tenen data.

El també portaveu Josep Hurtado ha subratllat que la lluita contra les inundacions ha de guanyar importància en l'actual context de canvi climàtic, i ha recordat que, en alguns casos, els ajuntaments "passen la pilota" a la Generalitat quan també són responsables dels projectes urbanístics.

15% DEL TERRITORI: INUNDABLE

Segons les dades presentades per les entitats, un 15% del territori urbanitzat català està en risc d'inundació, on viuen més de 325.000 persones, la qual cosa representa un 6,6% del total de la població de Catalunya.

Hi ha 26 indústries amb perill radioactiu en zones inundables i 53 indústries amb alt risc industrial, a més de 46 hospitals, 48 geriàtrics i 71 càmpings: "Les mesures de gestió del risc d'inundació són insuficients", segons ha criticat el portaveu de la plataforma Entesa per a un gran parc litoral al Besòs Carlos Ballestero.