Quim Forn, sobre els presumptes pagaments del CNI a l'imam de Ripoll: "Van mentir" al Congrés

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha instat la fiscalia a actuar contra els càrrecs polítics i policials que, segons ell, van mentir en la comissió d'investigació dels atemptats del 17-A al Congrés arran de la informació aquest dimecres de l''ABC' que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) presumptament va pagar a l'imam de Ripoll (Girona) 500 euros mensuals en qualitat de confident fins la data de l'atac.

"Ara s'ha demostrat que alguns responsables, tant dels comissaris del cos nacional de policia, el senyor Olivera, com el director del CNI, com el secretari d'estat, el senyor Nieto, com el ministre Zoido, van mentir escandalosament en la comissió", ha dit en una entrevista aquest dimecres de Ràdio Estel recollida per Europa Press.

Ha assegurat tenir "poques" esperances que la Fiscalia intervingui i s'ha preguntat, textualment, què més ha de passar perquè es desclassifiquin tots els documents relacionats amb el 17-A.

"És evident que cal pressionar el PSOE perquè ajudi a esclarir aquesta veritat. Quan diem que la Fiscalia ha d'intervenir, la Fiscalia és la General de l'Estat. I per tant, aquí el Govern central hi té alguna cosa a dir. Cada vegada hi ha més elements que donarien sentit a una intervenció d'aquest tipus, una intervenció més judicial", ha dit.

S'ha preguntat "el perquè" de l'aparició de la informació en aquest moment en el diari 'ABC', i ha manifestat no estar sorprès pels fets, sinó que apareguin, en les seves paraules, en un mitjà com l''ABC'.