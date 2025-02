Quim Forn creu que hi va haver "moltes més" de dues o tres reunions del CNI amb l'imam de Ripoll

Demana desclassificar tots els documents sobre els atemptats

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat Quim Forn, responsable de la Conselleria durant els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona), ha afirmat aquest dimarts que creu que hi va haver "moltes més" de dues o tres reunions entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i l'ideòleg de l'atemptat, l'imam de Ripoll (Girona).

"El punt més fosc per a mi, d'una manera molt clara, és la vinculació entre l'imam i el CNI. Es parla de dues o tres reunions, jo crec que n'hi ha hagut moltes més, i jo crec que s'hauria d'aclarir. No només per un tema polític, per un tema de coneixement de la veritat i per respecte a les víctimes", ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.

El CNI va explicar que van descartar l'imam com a confident, justificació que Forn ha dit que no el satisfà perquè creu que es podria haver produït una negligència: "Jo no he parlat mai de voluntat política, però una negligència ja em semblaria molt greu".

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Ha afirmat que hi ha prou motius per haver investigat aquesta relació molt abans, que si s'ha pogut fer una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats és per aritmètica parlamentària: "Si s'ha pogut fer aquesta comissió al Congrés és per una qüestió aritmètica, perquè necessitaven els vots de Junts".

També ha demanat que es desclassifiquin tots els documents en relació amb l'atemptat: "Qui ens diu que no tenen més informació? Qui ens assegura que no hi ha més documents a desclassificar? Això no ho sabem, només ho sap el CNI".

Sobre les paraules de Mohamed Houli Chemlal, condemnat pels atacs terroristes, al Congrés, ha dit que ara com ara "no hi dona cap credibilitat", però que quan es desclassifiquin més documents ja es veurà si en té o no i si s'han d'assumir responsabilitats polítiques o no, en les seves paraules.