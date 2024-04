La querella de Junts per la denúncia de Casol va paralitzar l'informe sobre Madaula

Les investigades pel seu informe declaren que no pretenien injuriar i demanaran arxivar la causa

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

Les tres expertes investigades per presumptes injúries a Junts en l'informe que van fer sobre la denúncia de la diputada Cristina Casol per presumpte assetjament dins la formació també tenien encarregat un altre informe respecte a la denúncia de la diputada Aurora Madaula pel mateix motiu, i aquest segon informe va quedar paralitzat arran de la querella de Junts per les valoracions de les autores de l'informe.

Ho han explicat aquest divendres en declarar com a investigades davant el jutge que instrueix la causa oberta per la querella de Junts contra l'advocada i les dues psicòlogues que van signar l'informe, han explicat fonts presents en la declaració.

Les investigades han arribat a la citació del jutjat acompanyades per una concentració d'unes 50 persones amb representants de la CUP i els Comuns, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge i la mateixa Casol.

La denúncia de Casol davant l'Oficina d'Igualtat del Parlament per presumpte assetjament d'altres companys de la seva formació va comportar activar per primera vegada el protocol d'igualtat de la cambra, i es va encarregar la investigació a l'empresa externa per la qual treballen les tres querellades.

Casol va ser expulsada de Junts i la seva denúncia va quedar arxivada perquè l'informe va concloure que no hi havia proves d'assetjament, si bé les tres especialistes en violència masclista van descriure un ambient de tensió i treball dins el grup "on el masclisme cultural està arrelat", cosa que Junts considera esbiaixat.

En les declaracions d'aquest divendres, el jutge ha preguntat a les tres especialistes en violència masclista com van arribar a les conclusions que van plasmar en l'informe i si tenien cap intenció d'injuriar o ofendre alguna persona o grup polític.

Elles han negat que tinguessin aquesta intenció, han afirmat que van fer la seva feina i han explicat la metodologia que van seguir per fer l'informe, que entre d'altres va comportar 10 entrevistes.

L'INFORME NO PODIA SANCIONAR

Han incidit que el seu informe es va fer amb criteris científics i a partir del protocol d'igualtat del Parlament, validat per tots els grups, de manera consensuada amb professionals experts en la matèria i guardant la confidencialitat.

També han recordat que l'informe que els va encarregar el Parlament no forma part de cap procediment administratiu ni tenia la capacitat d'imposar sancions, sinó que es tractava d'un informe previ a un eventual procediment administratiu, que no es va obrir perquè van concloure que no hi havia proves d'assetjament.

Les tres investigades només han contestat a les preguntes del magistrat del jutjat d'instrucció 29 de Barcelona i a les de la seva defensa, segons ha afirmat l'advocat Eduardo Cáliz abans de les declaracions.