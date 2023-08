Queralt (ERC) supedita l'autodeterminació i el referèndum a que s'hagi "tancat" l'amnistia

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El senador d'ERC, Joan Queralt, ha supeditat les carpetes de l'autodeterminació i el referèndum al fet que "s'hagi tancat la de l'amnistia" en la negociació del seu partit amb el PSOE per investir al president en funcions i candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez.

"No pots anar a un diàleg polític havent-hi gent inhabilitada, condemnada, a l'exili o que té el patrimoni familiar i personal en perill pel Tribunal de Comptes", ha explicat en una entrevista d'aquest dijous al diari 'El Nacional' recollida per Europa Press.

Ha assenyalat que la condició signada per ERC per acceptar la presidència del PSOE a la Mesa del Congrés era la "desjudicialització per totes les vies legals", i ha restat importància a la paraula amnistia ja que, textualment, les coses són les que són, no el nom que tenen.

Ha valorat una possible Llei d'Amnistia com a factor per "tancar l'etapa del conflicte polític obert i sagnant", al seu judici reconegut pel PSOE, i d'aquesta forma canalitzar-ho a la política, textualment, d'on mai hauria d'haver sortit.

Respecte al paper de Junts en la negociació, ha proposat "trobar una certa coordinació d'acció" respectant la independència i plantejament de cada partit, ja que les estratègies poden ser diferents, però no oposades, en les seves paraules.