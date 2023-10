Queralt (ERC) retreu al PP que vulgui "posar en evidència" Catalunya al Senat

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El senador d'ERC Joan Queralt ha retret al PP que volgués "posar en evidència el PSOE i Catalunya" sense que els seus representants parlessin en la Comissió General de Comunitats Autònomes celebrada dijous al Senat.

En una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha elogiat el discurs del president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui va assenyalar que alguns no s'esperaven que assistís al Senat per defensar Catalunya, i ha avalat que se n'anés en acabar, i a més ha afirmat que ell també va marxar.

Ha sostingut que en la Comissió "cada president autonòmic parla 10 minuts o un quart d'hora. Parlen, no debaten entre ells, la qual cosa és bastant rotllo" i que Aragonès podria haver estat al Senat fins a les set de la tarda escalfant la cadira i no hauria pogut dir res.

Preguntat per les negociacions per investir el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha indicat que són "extremadament complexes" en ser multinivell entre molts partits amb diferents ideologies.

"No tots estan orientats al mateix eix esquerra-dreta i al mateix eix nacional. Això és molt complex de fer", ha dit Queralt, que ha demanat seguir la tònica de discreció i reserva: el que hagi de sortir, si surt res, sortirà, en les seves paraules.