Queralt (ERC) recorda que la constitucionalitat de l'amnistia la marca el TC i treu importància als "opinadors"

MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

El senador d'ERC, Joan Queralt, ha remarcat aquest dimecres que l'"únic" que pot dir si alguna cosa és constitucional o no a Espanya és el Tribunal Constitucional i ha tret importància als qui opinen sobre viabilitat de l'amnistia, ja que és una qüestió de "voluntat política".

"Estem acostumats al fet que el control constitucional s'avanci a instàncies que no són de control de constitucionalitat", ha censurat Queralt durant una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, on ha matisat que "a Espanya, excepte el Tribunal Constitucional, ningú pot dir si alguna cosa és constitucional o no ho és".

Preguntat sobre la possibilitat d'incloure les forces de seguretat processades en la possible amnistia, el dirigent d'ERC s'ha limitat a demanar als policies que deixin de "fer d'opinadores" perquè "cadascun té el seu paper" i no els correspon "discutir les disposicions legals". "Ha de ser el que digui el Govern", ha afegit.

Per Queralt, encara que de vegades algunes lleis són "difícils", la qüestió per a la llei d'amnistia que reclamen des de la seva formació com a condició per recolzar una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, és que "hi hagi voluntat política darrere de les institucions per portar-ho a la pràctica amb els mecanismes necessaris".

BORRÀS, UN TEMA DIFERENT

Sobre si la situació de la dirigent de Junts Laura Borràs, que es troba actualment inhabilitada i condemnada a 4 anys i mig de presó per falsedat de documents oficials i prevaricació, estava també contemplada en les negociacions de la llei d'amnistia, Queralt ha destacat que "no té gens a veure" amb l'1-O i que són "temes diferents".

Ha reconegut que actualment hi ha "diverses" negociacions "multilaterals i paral·leles" amb el bloc progressista encara que el panorama està "poc clar". "Hem llançat una moneda a l'aire i ja veurem si surt cara o creu", ha ironitzat.

Pel que fa a la ronda de contactes del grup 'popular' que iniciava avui el dirigent del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb una reunió amb la seva homologo socialista, el senador d'ERC ha criticat que ni al seu partit ni a altres grups els hagin "convidat" a aquesta trobada.

A més, ha assenyalat que si el PP volgués parlar amb la seva formació de cara a la investidura de Feijóo el pròxim 26 i 27 de setembre, no ho hauria de fer a través dels mitjans de comunicació: "Si un vol convidar a algú, ho convida i una vegada inserit el contacte, va als mitjans, no a l'inrevés".