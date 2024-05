Queralt (ERC) es pregunta si Puigdemont "complirà la promesa" de deixar la política si no és president

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El senador d'ERC per Barcelona, Joan Queralt, ha recordat la intenció del candidat de Junts, Carles Puigdemont, de deixar la política si no aconsegueix ser president de la Generalitat, en preguntar-se si "complirà la seva promesa" arran dels resultats de diumenge.

"Puigdemont anuncia que deixarà la política si no és president. Complirà la seva doble promesa?", ha apuntat el senador d'ERC en un missatge a X, recollit per Europa Press, hores després de saber-se els resultats electorals de diumenge.

En concret, Puigdemont va anunciar fa un mes que no es quedarà a l'oposició si no aconsegueix recuperar la presidència de la Generalitat, i també va anunciar que només tornarà a Catalunya per a la investidura.

Els resultats electorals de diumenge van deixar com a guanyador Salvador Illa, que té la possibilitat de sumar un tripartit amb ERC i els Comuns. No obstant això, Puigdemont, que va quedar segon, ja ha avançat contactes amb ERC i que es presentarà a la investidura.