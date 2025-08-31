Quatre vaixells surten de Gènova (Itàlia) cap a Gaza dins de la Global Sumud Flotilla

MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Quatre vaixells humanitaris de la Global Sumud Flotilla han partit aquest diumenge del port de Gènova (Itàlia) per incorporar-se els propers dies a un nou desplegament d'ajuda naval a Gaza.
En total, s'espera que 40 vaixells transportin unes 2.000 persones de 44 països per intentar trencar el bloqueig marítim d'Israel sobre la Franja de Gaza, una iniciativa que sempre ha fracassat per la intervenció de les forces israelianes abans que els vaixells s'apropessin a la costa de l'enclavament palestí.
L'últim intent va ser a principis de juny, quan els comandaments israelians van interceptar el vaixell 'Madleen' de la Flotilla de la Llibertat, que reivindica la importància del Dret Internacional a través de la desobediència civil i l'acció no violenta.
Les primeres embarcacions de la Global Sumud Flotilla han començat a sortir del Port de Barcelona cap a Gaza aquest diumenge a les 15.30, i progressivament han anat partint així almenys 20 barcos amb unes 300 persones, entre les quals hi ha l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Els propers dies se'ls unirà la resta de la flota, que salparà de Tunísia, Sicília i Grècia entre el 4 i el 5 de setembre.